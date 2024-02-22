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11:25, 22 февраля 2024Забота о себе

Россиянам объяснили причины появления неприятного косметического дефекта

Эндокринолог Зяблова рассказала, что целлюлит может появиться и у мужчин

Фото: Natalya Stepowaya / Shutterstock / Fotodom

Целлюлит — это особенность кожи, он не является заболеванием и может появиться даже у мужчин, рассказала эндокринолог medtech-сервиса Budu Елена Зяблова. В комментарии для «Ленты.ру» врач объяснила причины появления этого неприятного косметического дефекта на коже.

Зяблова объяснила, что целлюлит образуется из-за ослабления соединительной ткани, увеличения жировых клеток и уменьшения микроциркуляции под кожей. По ее словам, с этой проблемой сталкивается до 90 процентов женщин из-за особенности распределения жира и постоянного перепада уровня гормонов.

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Также увеличивают риск развития целлюлита и другие факторы: генетика, образ жизни, уровень активности и питание, продолжила эндокринолог. Даже у людей с низким процентом жира в организме могут наблюдаться признаки целлюлита из-за особенностей строения кожи и распределения жировой ткани.

У мужчин целлюлит тоже бывает, но как правило он менее заметен из-за особенностей мужской кожи и распределения жировой ткани

Елена Зябловаэндокринолог

Чтобы избавиться от этого косметического дефекта или сделать его менее заметным, Зяблова рекомендовала скорректировать питание, быть физически активным, делать массаж, следить за весом.

Ранее эндокринолог Екатерина Янг рассказала, какие изменения во внешности могут сигнализировать о проблемах со здоровьем. По ее словам, на сбои в работе организма указывают пигментные пятна, сыпь и другие кожные проявления.

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      Вера Владзиевская
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