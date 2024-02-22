В Испании на месте убийства перебежчика Кузьминова нашли российские боеприпасы

El Periódico: убийцы перебежчика Кузьминова использовали российские боеприпасы

Для убийства угнавшего вертолет на Украину в 2023 году пилота-перебежчика Максима Кузьминова были использованы боеприпасы российского производства. Об этом сообщает испанское издание El Periódico.

«Убийцы дезертировавшего на Украину российского летчика Максима Кузьминова 13 февраля в городе Вильяхойоса в Аликанте применили для убийства своей жертвы боеприпасы российского производства», — отмечает издание.

Точный калибр и марка российских патронов не разглашается, подчеркивают близкие к следствию источники.

Ранее 22 февраля испанские спецслужбы заявили, что к убийству 33-летнего украинца в Аликанте может быть причастна Россия. Представители испанских властей отказались подтвердить личность убитого.