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09:39, 22 февраля 2024Россия

В Кремле высказались о поддержке Путина со стороны его команды

Песков: неправильно работать с Путиным и не разделять его мнение и идеологию

Фото: Павел Бедняков / РИА Новости

Сотрудники администрации президента, члены правительства и другие политики, работающие Владимиром Путиным, полностью его поддерживают. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в интервью порталу International Reporters.

«Все мы (а это огромная команда людей, это и члены правительства, это и работники его администрации) собраны вокруг своего президента. Все консолидированы вокруг президента и вокруг его позиции. И являются самыми убежденными защитниками идеологии и позиции президента», — сказал пресс-секретарь главы государства.

По его мнению, любой человек, который не разделяет точку зрения Путина, не имеет морального права работать с ним. Сам Песков, отвечая на вопрос о том, часто ли его мнение не совпадает с позицией главы государства, назвал неправильной работу с Путиным в случае различных с ним взглядов.

Ранее Песков заявлял, что в Кремле отмечают высокую степень консолидации вокруг Путина. Это, по словам пресс-секретаря президента, важно для главы государства и всех жителей России.

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      Анастасия Шейкина
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