Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераИнвестиции
17:17, 22 февраля 2024Экономика

В России вырос контейнерный рынок

FESCO: рост контейнерного рынка РФ составил в январе 13,3 %

Фото: Sergey Bulkin / news.ru / Globallookpress.com

Контейнерный рынок России по итогам января 2024 года вырос на 13,3 процента по сравнению с данными годичной давности, превысив отметку в полмиллиона TEU (двадцатифутовый эквивалент, условная единица измерения вместимости грузовых транспортных средств). Это следует из данных транспортной группы FESCO, на которые ссылается «Интерфакс».

Главным драйвером отмеченной динамики назвали «восстановление объемов через порты Балтийского бассейна на фоне открытия новых внешнеторговых сервисов, связывающих Санкт-Петербург со странами Азии». В то же время при оценке месяц к месяцу контейнерный рынок РФ сократился на восемь процентов в сравнении с декабрем, что отчасти связано с эффектом высокой базы конца 2023 года, отметили в группе.

Ранее стало известно, что российским бизнесменам оказалось выгоднее сдавать пустые контейнеры на металлолом, чем возвращать их в Китай. В рамках указанной схемы приобретается подержанный контейнер примерно за тысячу долларов, которые можно вернуть в РФ, не выплачивая 1,2-1,4 тысячи премии за его отправку обратно.

Так в стране пытаются решить проблему накапливания китайских контейнеров, особенно актуальную для Московского транспортного узла. В начале осени 2023 года западные эксперты называли цифру в 150 тысяч накопленных в России контейнеров из Китая.

Что думаешь? Оцени!
      Дмитрий Воронин
      Обсудить
      Последние новости

      В ЕС ответили на слова Медведева о «русском» Киеве

      Нежелание Германии поставлять ракеты Taurus Украине объяснили

      Российских депутатов захотели заставить скидываться семьям бойцов СВО

      Ведущая популярного российского шоу назвала раздражающий ее в Европе фактор

      Появилось видео взлета стратегического бомбардировщика с Путиным на борту

      Популярная в 70-х модель пиджаков вновь стала трендом

      Украину назвали ширмой для амбиций НАТО

      Эстонцы испугались вторжения России и нанесли на лица боевую раскраску

      Двух российских подростков задержали в Москве за повреждение мемориальных досок

      В Москве началась оттепель

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше