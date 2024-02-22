В России вырос контейнерный рынок

FESCO: рост контейнерного рынка РФ составил в январе 13,3 %

Контейнерный рынок России по итогам января 2024 года вырос на 13,3 процента по сравнению с данными годичной давности, превысив отметку в полмиллиона TEU (двадцатифутовый эквивалент, условная единица измерения вместимости грузовых транспортных средств). Это следует из данных транспортной группы FESCO, на которые ссылается «Интерфакс».

Главным драйвером отмеченной динамики назвали «восстановление объемов через порты Балтийского бассейна на фоне открытия новых внешнеторговых сервисов, связывающих Санкт-Петербург со странами Азии». В то же время при оценке месяц к месяцу контейнерный рынок РФ сократился на восемь процентов в сравнении с декабрем, что отчасти связано с эффектом высокой базы конца 2023 года, отметили в группе.

Ранее стало известно, что российским бизнесменам оказалось выгоднее сдавать пустые контейнеры на металлолом, чем возвращать их в Китай. В рамках указанной схемы приобретается подержанный контейнер примерно за тысячу долларов, которые можно вернуть в РФ, не выплачивая 1,2-1,4 тысячи премии за его отправку обратно.

Так в стране пытаются решить проблему накапливания китайских контейнеров, особенно актуальную для Московского транспортного узла. В начале осени 2023 года западные эксперты называли цифру в 150 тысяч накопленных в России контейнеров из Китая.