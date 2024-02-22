Выставку-форум «Россия» посетили семь миллионов человек

Выставку-форум «Россия» за четыре месяца посетили семь миллионов человек

За время работы выставки-форума «Россия» ее посетили семь миллионов человек. Об этом говорится в пресс-релизе, опубликованном на сайте выставки.

Семимиллионным посетителем «России» стал Алексей Максимов из Волгоградской области. Вместе с ним на ВДНХ приехала жена и двое детей.

Гендиректор АНО «Дирекция выставки достижений "Россия"» Наталья Виртуозова отметила, что на этой неделе фиксируются рекордные показатели посещаемости. Она связала это с растущим интересом к экспозиции.

На международной выставке «Россия» демонстрируются важнейшие достижения страны, собранные на одной площадке. На площадках представлены 89 российских регионов, а также федеральные ведомства, корпорации и общественные организации. 15 февраля президент России Владимир Путин поручил продлить выставку «Россия» до 8 июля 2024 года.