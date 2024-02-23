Делегация Израиля отправилась в Париж для консультаций по сделке с ХАМАС

Израильская делегация вылетела в Париж для консультаций по сделке с ХАМАС

Делегация Израиля во главе с директором израильской разведслужбы «Моссад» Давидом Барне отправилась в Париж для участия в консультации по продвижению сделки с палестинским радикальным движением ХАМАС для освобождения заложников из Газы. Об этом сообщила радиостанция Kan, передает ТАСС.

Отмечается, что делегация вылетела во Францию на частном самолете. По данным радиостанции, вероятность прорыва переговоров по соглашению есть — в настоящее время ХАМАС требует создать механизм, который позволял бы возвращать перемещенных лиц обратно с юга сектора Газа на север анклава.

Известно, что последние несколько недель активную посредническую деятельность в разрешении военного конфликта оказывали такие страны, как США, Катар и Египет.

Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху представил план послевоенного урегулирования в Газе.