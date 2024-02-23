Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
00:36, 23 февраля 2024Интернет и СМИ

Ивлеева опубликовала первое за долгое время видео

Блогерша Ивлеева опубликовала видео с концерта донецкого рэпера ОМ

Фото: Anatoly Lomokhov / Global Look Press

Российская телеведущая и видеоблогер Анастасия Ивлеева впервые за долгое время выложила видео. Ролик с концерта донецкого рэпера ОМ в Москве она опубликовала в своем Telegram-канале.

«Сила в делах! Дима, спасибо за концерт», — написала она. До этого телеведущая размещала видео 6 января, когда поздравляла подписчиков с Новым годом и Рождеством.

По данным Telegram-канала Shot, Ивлеева опубликовала пост через несколько минут после того, как музыкант со сцены крайне негативно высказался против возможного приезда Ивлеевой в Донбасс.

Ранее в Донецкой народной республике (ДНР) призвали блогершу не приезжать в регион. По мнению авторов обращения, ведущая решила приехать в ДНР, чтобы обелить свою репутацию после «голой вечеринки».

«Голая вечеринка», организованная Ивлеевой, прошла в конце декабря 2023 года в московском ночном клубе «Мутабор». После того как фото и видео с мероприятия попали в сеть, поднялась волна общественного возмущения. Ивлеева и некоторые участники мероприятия потеряли рекламные и телевизионные контракты, а также столкнулись с отменой их концертов.

Узнай, на что имеешь право именно ты!
Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Обсудить
      Последние новости

      Российские танкисты уничтожили первую машину на шасси танка M1 Abrams

      США отказались комментировать сообщения о пропавших в Авдеевке военных ВСУ

      В Пентагоне указали на успехи ВСУ на поле боя

      Прокурорам и следователям разрешили использовать автоматы АК для личной защиты

      Организаторов заказного убийства водителя адвоката в Петербурге задержали

      Ивлеева опубликовала первое за долгое время видео

      Путин высказался о важнейшей ценности России

      Мать Навального подписала медицинское свидетельство о его смерти

      В Одессе раздались мощные взрывы

      Путин поздравил россиян с Днем защитника Отечества

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше