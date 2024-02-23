Ивлеева опубликовала первое за долгое время видео

Блогерша Ивлеева опубликовала видео с концерта донецкого рэпера ОМ

Российская телеведущая и видеоблогер Анастасия Ивлеева впервые за долгое время выложила видео. Ролик с концерта донецкого рэпера ОМ в Москве она опубликовала в своем Telegram-канале.

«Сила в делах! Дима, спасибо за концерт», — написала она. До этого телеведущая размещала видео 6 января, когда поздравляла подписчиков с Новым годом и Рождеством.

По данным Telegram-канала Shot, Ивлеева опубликовала пост через несколько минут после того, как музыкант со сцены крайне негативно высказался против возможного приезда Ивлеевой в Донбасс.

Ранее в Донецкой народной республике (ДНР) призвали блогершу не приезжать в регион. По мнению авторов обращения, ведущая решила приехать в ДНР, чтобы обелить свою репутацию после «голой вечеринки».

«Голая вечеринка», организованная Ивлеевой, прошла в конце декабря 2023 года в московском ночном клубе «Мутабор». После того как фото и видео с мероприятия попали в сеть, поднялась волна общественного возмущения. Ивлеева и некоторые участники мероприятия потеряли рекламные и телевизионные контракты, а также столкнулись с отменой их концертов.