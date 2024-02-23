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13:29, 23 февраля 2024Бывший СССР

Кабмин Украины обсудит блокаду границы с Польшей

Члены правительства Украины проведут заседание на тему блокады границы с Польшей

Фото: Jakub Orzechowski / Agencja Wyborcza.pl / Reuters

Члены правительства Украины проведут во Львове заседание кабмина на тему блокады границы с Польшей. Об этом в Telegram сообщил украинский депутат Алексей Гончаренко (внесен в России в перечень террористов и экстремистов).

По словам депутата, премьер-министр Украины Денис Шмыгаль с большей частью правительства уже выехал во Львов. «Тема заседания-ситуация на украинско-польской границе. Правда без самих поляков», — пояснил Гончаренко.

Депутат добавил, что во Львове планируется встреча с премьер-министром Дании Меттей Фредериксен.

Ранее польские фермеры в знак протеста против аграрной политики Евросоюза начали перекрывать границу с Украиной. Протесты ведутся не только на автомобильных пунктах пропуска — участники акций задерживают поезда и высыпают на рельсы зерно.

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      Алевтина Запольская
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