Путин пообещал обсудить увеличение суточных для водителей

Путин назвал справедливым вопрос об увеличении суточных для водителей грузовиков

Президент России Владимир Путин назвал справедливым вопрос об изменении механизма расчета суточных в сфере автотранспорта. Тему подняли на встрече с руководством логистических автомобильных фирм и водителей грузовиков, сообщает ТАСС.

Один из участников, присутствовавших на встрече, поинтересовался, возможно ли увеличение размера выплат. Сегодня они составляют 700 рублей в сутки, тогда как только обед стоит 500 рублей, пояснил он. «Обязательно поработаем, я думаю, что это справедливо», — ответил глава государства.

По словам Путина, действующая система выплаты суточных является не совсем сбалансированной. Есть разница между теми, кто постоянно находится в командировках, и теми, кто отправляется в них раз в год, подчеркнул он.

В июле 2023 года Минтранс инициировал увеличение суточных для водителей до 1,2 тысячи рублей за каждый день нахождения в пути. В ведомстве пояснили, что сумма в 700 рублей не покрывает затрат, которые возникают у водителей автотранспорта. Комитет по транспортной логистике «Деловой России» тогда же заявил о необходимости поднять суточные в пять раз, до 3,5 тысячи рублей, объяснив это растущей инфляцией.

