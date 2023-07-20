С российских дальнобойщиков решили собрать больше налогов

Перевозчики предупредили о риске роста тарифов из-за лимита суточных для дальнобойщиков

Российские транспортные компании предупредили о риске роста тарифов после введения лимита суточных для водителей. Об этом говорится в заявлении представителей отрасли (есть в распоряжении «Ленты.ру»).

20 июля Государственная Дума во втором чтении утвердила проект федерального закона, вносящий изменения в Налоговый кодекс. Документ устанавливает выплату суточных или полевого довольствия сотрудникам, чья работа имеет разъездной характер, в размере 700 рублей. При превышении этого лимита компании вынуждены будут заплатить налоги и страховые взносы, ранее такие выплаты дальнобойщикам ими не облагались.

Комитет по транспортной логистике «Деловой России» направил письмо председателю комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрею Макарову с просьбой об изменении текста документа и повышении предельного размера суточных в пять раз, с 700 до 3,5 тысячи рублей. По мнению представителей отрасли, законопроект не учитывает тот факт, что за период с 2008 по 2023 год инфляция в России составила 117 процентов.

При этом только с начала года затраты водителей в рейсах выросли на 32 процента в годовом выражении, отметил председатель комитета по транспортной логистике и совладелец компании ПЭК Вадим Филатов. Это связано с ростом цен на запчасти, обслуживание автомобилей и гостиничные услуги, добавил он.

Генеральный директор транспортной компании «Лорри» Олег Хаустов считает, что удержание у водителей подоходного налога (НДФЛ) в случае принятия закона в текущей редакции может привести к оттоку людей из профессии. Однако логистическая отрасль и так страдает от нехватки работников, за последние пять лет дефицит водителей грузовиков массой свыше 3,5 тонны (категории СЕ) увеличился с 15 до 21 процента, напомнил Вадим Филатов.

Расходы на выплату налоговых и страховых взносов в транспортных компаниях при этом могут вырасти до 33,4 процента. Перевозчики прогнозируют, что это приведет к увеличению себестоимость доставки грузов на 6,1 процента, а тарифов — на 20 процентов.

Ранее совместное исследование компании «Маршал» и hh.ru показало, что российская транспортно-логистическая отрасль страдает от дефицита курьеров и менеджеров по продажам. В январе-мае компании ежемесячно размещали в среднем по 3,6 тысячи вакансий курьеров, по 2 тысячи объявлений о поиске менеджеров по продажам и работе с клиентами. По уровню востребованности эти специальности по продажам уступают только дальнобойщикам — их нехватка уже давно считается самой острой проблемой отрасли.