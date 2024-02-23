В Николаеве произошел взрыв
Украинские СМИ сообщили о взрыве в Николаеве
В Николаеве на юге Украины произошел взрыв. Об этом сообщило местное издание «Новости N».
По данным СМИ, взрыв раздался около 11:00 (10:00 мск) 23 февраля. В это время в городе была объявлена воздушная тревога.
Очевидцы сообщили в соцсетях, что звук был достаточно мощным — в одном из районов у автомобилей сработала сигнализация.
Позже мэр Николаева Александр Сенкевич написал в Telegram-канале, что взрывы произошли за пределами города. В самом Николаеве, по его словам, было спокойно.
В тот же день в Горловке Донецкой народной республики в результате обстрела со стороны ВСУ пострадали мирные жители. Они получили ранения разной степени тяжести.