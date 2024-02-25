Автобус протаранил остановку в российском городе

В Саратове маршрутный автобус столкнулся с двумя машинами и протаранил остановку

В Саратове маршрутный автобус номер 11 столкнулся с двумя легковыми машинами и протаранил остановку общественного транспорта. Об этом сообщили в городском отделе ГИБДД, передает РИА Новости.

Инцидент произошел 25 февраля в 15:49 по местному времени (14:49 мск) недалеко от дома номер 1 по улице Топольчанской. Водитель автобуса 1975 года рождения столкнулся с автомобилями «Лада-Калина» и «Лада-Веста», а затем врезался в остановку, рассказали в ведомстве.

На показанном пресс-службой фото видно, как автобус с разбитым лобовым стеклом стоит рядом с разрушенным остановочным павильоном. В ГИБДД отметили, что никто из участников аварии не пострадал. Прокуратура проконтролирует проверку по факту ДТП с автобусом.

Ранее «Газель» протаранила автобусную остановку в городе Златоусте Челябинской области. Авария произошла вечером на автодороге Машзавод — проспект Гагарина. В результате ДТП 26-летний мужчина получил травму.