Избившие фотографа «Коммерсанта» российские охранники получили срок

В Москве осудили на 2 и 2,5 года охранников, избивших фотографа «Коммерсанта»

Дорогомиловский районный суд Москвы приговорил Сергея Гребенюкова и Романа Московского к 2 и 2,5 года колонии общего режима по делу о нападении на фотокорреспондента газеты «Коммерсантъ» Анатолия Жданова. Об этом «Ленте.ру» сообщили в главном следственном управлении Следственного комитета России по Москве.

Фигурантов признали виновными по статье 144 («Воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналистов») УК РФ.

Установлено, что 3 ноября 2020 года журналист по заданию редакции проводил фотосъемку фасада здания на Кутузовском проспекте. Однако ему стали мешать и требовать удалить снимки Гребенюков и Московский. Получив отказ, они ударили Жданова и отобрали его фотокамеру, после чего вынудили удалить фотографии.

В сентябре 2023 года сообщалось, что Лефортовский районный суд Москвы вынес обвинительный приговор 55-летнему охраннику бизнес-центра Валерию Домашову, который помешал работе журналистов.