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21:01, 11 сентября 2023Силовые структуры

Мешавший работе российских журналистов охранник получил срок

Охранник БЦ в Москве, мешавший журналистам в съемках, получил 2 года условно

Фото: Дмитрий Коротаев / Коммерсантъ

Лефортовский районный суд Москвы вынес обвинительный приговор 55-летнему охраннику бизнес-центра Валерию Домашову, который помешал работе журналистов. Об этом «Ленте.ру» сообщила представитель столичной прокуратуры Людмила Нефедова.

Подсудимый, являющийся жителем Ростовской области, признан виновным по статье 144 УК РФ («Воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналистов»). Он получил два года лишения свободы условно с испытательным сроком три года. Также суд удовлетворил гражданский иск о возмещении морального вреда в 200 тысяч рублей.

Из материалов дела следует, что 30 ноября 2022 года охранник здания на улице Петра Романова применил физическую силу к корреспонденту съемочной группы программы «Вести. Дежурная часть» телеканала «Россия 24», который был на редакционном задании. Домашов принуждал журналиста покинуть помещение и прекратить видеосъемку.

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    Любовь Ширижик
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