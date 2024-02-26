В России отреагировали на одобрение Венгрией заявки Швеции в НАТО

Сенатор Климов: Венгрия одобрила заявку Швеции в НАТО из-за собственной выгоды

Парламент Венгрии одобрил заявку Швеции на вступление в НАТО из-за собственной выгоды, считает заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов. В разговоре с «Лентой.ру» он отреагировал на поддержку Будапештом членства Стокгольма в военном блоке.

«Это решение было предопределено задолго до этого голосования. Просто США занялись Скандинавией неслучайно, они хотят усилить свои позиции в Арктике, отсюда Швеция и Финляндия. Занимались они этим многие и многие годы, а венгры и турки решили использовать этот момент, чтобы какие-то свои собственные получить преференции от того, что они подписываются под этим решением. Другие страны не столь твердо стояли, потому что боятся о преференциях заявлять США, а венгры и турки хоть что-то, но себе, наверное, смогли получить», — сказал сенатор.

26 февраля парламент Венгрии одобрил законопроект, который позволяет Швеции вступить в НАТО. Эта страна была последней в Североатлантическом альянсе, которая ратифицировала заявку Стокгольма.

Незадолго до этого премьер-министр Венгрии Виктор Орбан призвал депутатов проголосовать за членство Швеции в НАТО. По его словам, сотрудничество в оборонной сфере Будапешта и Стокгольма укрепит безопасность страны.

Генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг поздравил Швецию с ратификацией ее заявки на вступление в блок. Он напомнил, что она станет 32-й страной, которая войдет в НАТО.

Швеция подала заявку в НАТО в мае 2022 года вместе с Финляндией. Страны, которые долгие годы сохраняли нейтралитет, решились на это из-за начала российской специальной операции на территории Украины. Процесс вступления Швеции затянулся из-за критики Турцией акций сожжения Корана шведскими активистами, а также долгого рассмотрения Венгрией. В результате присоединения Швеции и Финляндии к Североатлантическому альянсу сухопутная граница России с блоком увеличится с 1215 до 2600 километров.

