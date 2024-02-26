Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
20:17, 26 февраля 2024Мир

В России отреагировали на одобрение Венгрией заявки Швеции в НАТО

Сенатор Климов: Венгрия одобрила заявку Швеции в НАТО из-за собственной выгоды
СюжетРоссия и НАТО:

Фото: Виталий Белоусов / РИА Новости

Парламент Венгрии одобрил заявку Швеции на вступление в НАТО из-за собственной выгоды, считает заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов. В разговоре с «Лентой.ру» он отреагировал на поддержку Будапештом членства Стокгольма в военном блоке.

«Это решение было предопределено задолго до этого голосования. Просто США занялись Скандинавией неслучайно, они хотят усилить свои позиции в Арктике, отсюда Швеция и Финляндия. Занимались они этим многие и многие годы, а венгры и турки решили использовать этот момент, чтобы какие-то свои собственные получить преференции от того, что они подписываются под этим решением. Другие страны не столь твердо стояли, потому что боятся о преференциях заявлять США, а венгры и турки хоть что-то, но себе, наверное, смогли получить», — сказал сенатор.

Материалы по теме:
«Идет война на истощение» Россия и Украина готовятся к зимним боям. Как изменится ситуация на фронтах СВО в 2024 году?
«Идет война на истощение»Россия и Украина готовятся к зимним боям. Как изменится ситуация на фронтах СВО в 2024 году?
7 декабря 2023
«НАТО станет сильнее» В Европе хотят создать единую армию. Как на это повлияли США и боевые действия на Украине?
«НАТО станет сильнее»В Европе хотят создать единую армию. Как на это повлияли США и боевые действия на Украине?
24 февраля 2024

26 февраля парламент Венгрии одобрил законопроект, который позволяет Швеции вступить в НАТО. Эта страна была последней в Североатлантическом альянсе, которая ратифицировала заявку Стокгольма.

Незадолго до этого премьер-министр Венгрии Виктор Орбан призвал депутатов проголосовать за членство Швеции в НАТО. По его словам, сотрудничество в оборонной сфере Будапешта и Стокгольма укрепит безопасность страны.

Генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг поздравил Швецию с ратификацией ее заявки на вступление в блок. Он напомнил, что она станет 32-й страной, которая войдет в НАТО.

Швеция подала заявку в НАТО в мае 2022 года вместе с Финляндией. Страны, которые долгие годы сохраняли нейтралитет, решились на это из-за начала российской специальной операции на территории Украины. Процесс вступления Швеции затянулся из-за критики Турцией акций сожжения Корана шведскими активистами, а также долгого рассмотрения Венгрией. В результате присоединения Швеции и Финляндии к Североатлантическому альянсу сухопутная граница России с блоком увеличится с 1215 до 2600 километров.

Что думаешь? Оцени!
      Варвара Кошечкина
      Обсудить
      Последние новости

      Песков прокомментировал первое уничтожение Abrams в зоне СВО

      Трамп пообещал немедленно закрыть границу США после переизбрания

      Невролог назвала самый сильный вид боли

      В Европе заявили о нехватке денег на зеленый переход

      Поезд проехал без машиниста 70 километров и попал на видео

      Москвичам пообещали дожди

      Обратившийся к программе помощи игрокам НХЛ Ничушкин вернется к тренировкам

      Иностранное судно разлило нефть у российского города

      Канье Уэст выступил с дочерью в Париже

      Избившие фотографа «Коммерсанта» российские охранники получили срок

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше