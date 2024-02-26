Московским школьникам стали доступны новые видеоразборы заданий ЕГЭ

Ракова: в «МЭШ» добавили новые видеоразборы заданий ЕГЭ по всем предметам

Столичным школьникам в библиотеке и электронном дневнике «МЭШ» (Московская электронная школа) стали доступны новые видеоразборы заданий ЕГЭ, которые помогут самостоятельно и качественно подготовиться к прохождению приближающихся выпускных испытаний. Об этом сообщила заместитель мэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Мы уделяем особое внимание подготовке школьников к ЕГЭ и каждый год стараемся сделать ее удобнее и понятнее для ребят. Сейчас мы обновили видеоразборы экзаменационных заданий по всем предметам ЕГЭ в библиотеке «МЭШ». Всего дети могут посмотреть 327 актуальных роликов. Из них они узнают не только, как получить более высокие баллы, но и как развить самостоятельность, аналитическое мышление и навыки тайм-менеджмента, чтобы чувствовать себя увереннее во время экзаменов Анастасия Ракова заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития

Ракова уточнила, что педагоги могут использовать новый контент на практикумах для учеников по подготовке к ЕГЭ.

Также видеоразборы доступны и в сервисе «Экзамены» в электронном дневнике «МЭШ», где также представлена широкая коллекция материалов для самоподготовки. Это тесты с автопроверкой, тесты с открытыми вопросами и возможностью просмотреть ход решения, интерактивные приложения с алгоритмом выполнения заданий и рекомендации по заполнению бланков.

Материалы подготовлены лучшими педагогами столицы. Весь нужный контент собран в одном месте, пользователям не придется тратить время на поиск нужной информации.

В блоке «Мои экзамены» отображаются обязательные предметы для сдачи ЕГЭ, а также дисциплины по выбору. При клике на конкретный предмет пользователь может перейти в карточку выбранного экзамена, где представлена вся необходимая информация и подборка материалов. Благодаря этому ученики получат четкие и подробные разъяснения к вызывающим сложность заданиям, обратят внимание на особенности их выполнения и характерные ошибки. Педагоги же смогут прикреплять к домашнему заданию видеоразборы соответствующих заданий ЕГЭ или тесты из библиотеки «МЭШ», чтобы ученики дома повторили пройденную тему и лучше усвоили материал.

Кроме того, в «Портфолио учащегося», в разделе «Учеба», выпускникам доступны результаты пробных и итоговых ЕГЭ. Также они могут получить автоподборку рекомендованных для поступления вузов и специальностей.

Обеспечение столичных школьников современными цифровыми сервисами способствует повышению эффективности учебного процесса и грамотному планированию детьми школьного и личного времени и соответствует задачам проекта «Цифровая образовательная среда» национального проекта «Образование».