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12:57, 26 февраля 2024Бывший СССР

Песков ответил на вопрос об обсуждении мирного плана Зеленского

Песков: контактов России и Украины по мирному плану Зеленского не было

Фото: Alexander Zemlianichenko / Pool / Reuters

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что контактов Москвы и Киева по обсуждению мирного плана президента Украины Владимира Зеленского не было, передает ТАСС.

«Нет, никаких контактов на эту тему не было. Насколько мы понимаем, там речь идет вот об этом странном формате женевском — конференции по обсуждению мирного плана Зеленского», — сообщил Песков, так же добавив, что считает такой формат без участия России несерьезным и смехотворным.

Ранее глава офиса президента Украины Андрей Ермак в эфире телеканала «Рада» сообщил, что Киев пригласит 160 стран на конференцию по мирному плану. Россию планировали пригласить на второй саммит, где представителям страны предоставили бы план решения конфликта.

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      Валентин Карант
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