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16:25, 26 февраля 2024Ценности

Популярная российская блогерша показала фигуру в нижнем белье после набора веса

Фото: @katusha_adushkina

Российская блогерша Катя Адушкина снялась в нижнем белье после набора веса. Соответствующие публикации появились в сторис ее Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

20-летняя инфлюэнсерша продемонстрировала коллаж из двух фото, где позировала в белых трусах и кроп-топе Calvin Klein. На первом снимке девушка указала вес 50,8 килограмма, на втором — 56,5 килограмма. Затем она также показала изменившуюся фигуру сбоку и сзади.

При этом блогерша отметила, что у нее сбился режим питания. Так, в данный момент она вновь стала употреблять сладкое. В то же время знаменитость указала, что не испытывает негативных эмоций по отношению к себе.

«Истинная любовь проверяется, когда ты один на один встречаешься с ней — "некрасивой", теневой, уставшей, ленивой, неидеальной версией самого себя», — заявила Адушкина.

Ранее в феврале российская певица Клава Кока (настоящее имя — Клавдия Высокова) также показала фигуру после набора веса и порадовала фанатов. Артистка предстала на размещенных кадрах в черном корсете на шнуровке, поедая политую шоколадом сдобу.

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      Карина Черных
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