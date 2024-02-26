Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
10:00, 26 февраля 2024Силовые структуры

Россиянин поджег шесть авто на 10 миллионов рублей за вознаграждение в 100 тысяч

Суд оставил под стражей мужчину, поджегшего 6 машин в Барнауле за 100 тыс рублей

Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

Суд оставил под стражей жителя Новосибирска, который поджег шесть автомобилей в Барнауле за вознаграждение в размере 100 тысяч рублей. Об этом «Ленте.ру» сообщили в объединенной пресс-службе судов Алтайского края.

Мужчина обвиняется по части 2 статьи 167 («Умышленные уничтожение или повреждение имущества путем поджога») УК РФ.

По данным следствия, житель Новосибирска поджег машины, припаркованные во дворе жилого дома в Барнауле. В результате его действий шести потерпевшим был причинен материальный ущерб в размере 10,4 миллиона рублей. За выполненное задание неизвестный пообещал россиянину 100 тысяч рублей.

Ранее полицейские в Коми задержали подростков, которые поджигали квартирные двери по заданию анонимного куратора из мессенджера.

Что думаешь? Оцени!
      Олеся Мицкевич
      Обсудить
      Последние новости

      «Меня взяли в плен красиво». Российские военные нашли солдата ВСУ, который неделю прятался в Авдеевке. Что он рассказал?

      Звезда «Женского стендапа» рассказала о нелепых сообщениях от поклонников

      Детей завалило песком во время игры на пляже

      В Крыму спасли застрявшую в горах группу туристов

      Муж Инстасамки показал ее лицо без макияжа и бровей

      В российском регионе трехлетний мальчик попал в реанимацию из-за капель бабушки

      «Тинькофф» переехал с Кипра на остров Русский

      Стало известно о тайных переговорах Германии с Индией для помощи Украине

      Россиянам назвали лучший срок для покупки квартиры

      В Красноярске закроют бар после жалобы Мизулиной на ЛГБТ-вечеринку

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше