Россиянин поджег шесть авто на 10 миллионов рублей за вознаграждение в 100 тысяч

Суд оставил под стражей мужчину, поджегшего 6 машин в Барнауле за 100 тыс рублей

Суд оставил под стражей жителя Новосибирска, который поджег шесть автомобилей в Барнауле за вознаграждение в размере 100 тысяч рублей. Об этом «Ленте.ру» сообщили в объединенной пресс-службе судов Алтайского края.

Мужчина обвиняется по части 2 статьи 167 («Умышленные уничтожение или повреждение имущества путем поджога») УК РФ.

По данным следствия, житель Новосибирска поджег машины, припаркованные во дворе жилого дома в Барнауле. В результате его действий шести потерпевшим был причинен материальный ущерб в размере 10,4 миллиона рублей. За выполненное задание неизвестный пообещал россиянину 100 тысяч рублей.

Ранее полицейские в Коми задержали подростков, которые поджигали квартирные двери по заданию анонимного куратора из мессенджера.