Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
09:20, 26 февраля 2024Силовые структуры

В России подростки подожгли двери квартир по заданию куратора и попали на видео

В Коми задержали подростков за поджог дверей в квартиры по заданию куратора

В Коми подростки поджигали квартирные двери по заданию анонимного куратора из мессенджера. Об этом в своем Telegram-канале сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк и показала оперативное видео.

На кадрах видно, как злоумышленник открывает бутылку с горючей смесью и обливает ею дверь. После этого он поджигает жидкость спичкой и убегает с места преступления. Облитую горючей смесью дверь охватывает пламя.

Злоумышленников задержали. Установлено, что подростки в возрасте от 15 до 17 лет выполняли криминальные задания для анонимного куратора, которого один из них нашел в мессенджере. За выполненные действия он пообещал им деньги.

Ранее Фрунзенский районный суд Петербурга арестовал двух поджигателей покрышек у входной двери местного жителя. Задержанные признались, что выполняли заказ неизвестного, который пообещал им 60 тысяч рублей.

Что думаешь? Оцени!
      Олеся Мицкевич
      Обсудить
      Последние новости

      «Меня взяли в плен красиво». Российские военные нашли солдата ВСУ, который неделю прятался в Авдеевке. Что он рассказал?

      Конгресс США не смог договориться по предотвращению шатдауна

      Продажи жилья после ужесточения ипотеки в России оценили

      Звезда «Женского стендапа» рассказала о нелепых сообщениях от поклонников

      Детей завалило песком во время игры на пляже

      В Крыму спасли застрявшую в горах группу туристов

      Муж Инстасамки показал ее лицо без макияжа и бровей

      В российском регионе трехлетний мальчик попал в реанимацию из-за капель бабушки

      «Тинькофф» переехал с Кипра на остров Русский

      Стало известно о тайных переговорах Германии с Индией для помощи Украине

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше