В России подростки подожгли двери квартир по заданию куратора и попали на видео

В Коми задержали подростков за поджог дверей в квартиры по заданию куратора

В Коми подростки поджигали квартирные двери по заданию анонимного куратора из мессенджера. Об этом в своем Telegram-канале сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк и показала оперативное видео.

На кадрах видно, как злоумышленник открывает бутылку с горючей смесью и обливает ею дверь. После этого он поджигает жидкость спичкой и убегает с места преступления. Облитую горючей смесью дверь охватывает пламя.

Злоумышленников задержали. Установлено, что подростки в возрасте от 15 до 17 лет выполняли криминальные задания для анонимного куратора, которого один из них нашел в мессенджере. За выполненные действия он пообещал им деньги.

Ранее Фрунзенский районный суд Петербурга арестовал двух поджигателей покрышек у входной двери местного жителя. Задержанные признались, что выполняли заказ неизвестного, который пообещал им 60 тысяч рублей.