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10:18, 14 февраля 2024Силовые структуры

Двух поджигателей покрышек в российском городе арестовали

В Петербурге суд арестовал 2 поджигателей покрышек, из-за которых погиб мужчина

Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ

Фрунзенский районный суд Санкт-Петербурга арестовал двух поджигателей покрышек. Об этом «Ленте.ре» сообщили в объединенной пресс-службе судов города.

Подсудимых Яна Крымского и Виталия Гусева отправили в СИЗО до 10 апреля. По данным следствия, вечером 10 февраля они прибыли в парадную дома № 237 по Лиговскому проспекту, приложили к входной двери одной из квартир три покрышки, облили их бензином и подожгли. 39-летний хозяин квартиры не смог выбраться во время пожара, а его брат разбил окно и выпрыгнул на улицу, уточняет «Фонтанка».

Крымский и Гусев ранее судимы, не женаты и безработные. Они рассказали полиции, что взяли заказ у неизвестного, который предложил им 60 тысяч рублей за поджог.

В Петербурге расследуется серия аналогичных преступлений. Следователи предъявили обвинение 19 поджигателям покрышек у дверей квартир жителей города. Среди них восемь несовершеннолетних. Из них 18 человек арестованы. Им вменяется умышленное уничтожение и повреждение имущества, воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналистов и покушение на убийство.

По версии следствия, фигуранты получали через интернет заказы на поджог входных дверей в квартиры по конкретным адресам, за что им выплачивалось денежное вознаграждение. Заказчики преступлений пока не установлены. В результате одного из поджогов 4 февраля пострадали пожилые супруги 1941 и 1945 года рождения, проживающие на Будапештской улице. Они госпитализированы.

«Фонтанка» связывает поджоги с украинским блогером Анатолием Шарием.

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      Любовь Ширижик
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