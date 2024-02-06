За серию заказных поджогов в российском городе арестованы 18 человек

СК: 18 человек арестованы за серию поджогов в Петербурге

Следователи предъявили обвинение 19 фигурантам уголовных дел, возбужденных за серию поджогов автопокрышек у дверей квартир жителей Санкт-Петербурга. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе Следственного комитета (СК) России.

Среди обвиняемых восемь несовершеннолетних. Из них 18 человек арестованы. Им вменяется умышленное уничтожение и повреждение имущества, воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналистов и покушение на убийство.

По версии следствия, фигуранты получали через интернет заказы на поджог входных дверей в квартиры по конкретным адресам, за что им выплачивалось денежное вознаграждение. Заказчики преступлений пока не установлены. В результате одного из поджогов 4 февраля пострадали пожилые супруги 1941 и 1945 года рождения, проживающие на Будапештской улице. Они госпитализированы, им оказывается медицинская помощь.

22 января сообщалось, что МВД возбудило уголовное дело по факту поджога квартиры 72-летней бабушки криптоблогера Одиссея (Петра Лунева) в Шлиссельбурге. В ночь на 21 января неизвестный подпер стулом входную дверь квартиры женщины, установил автомобильную покрышку и поджег ее. Пенсионерка была вынуждена прятаться на балконе до приезда пожарных.