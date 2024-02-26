Россиянкам назвали устаревшие фасоны платьев и их модную замену

Стилистка Абабкова: облегающие платья и платья с вырезами будут модными весной

Стилистка и имиджмейкер Мария Абабкова назвала россиянкам устаревшие фасоны платьев и их модную замену весной 2024 года. Ее комментарий публикует портал «Внимание, новости!».

По словам специалистки, в грядущем сезоне утратят актуальность данные предметы гардероба с завышенной талией. Также она посоветовала избегать нарядов с юбкой солнце.

В свою очередь, в тренде в теплое время года будет «подчеркнутая женственность», заявила эксперт. Так, она призвала обратить внимание на подчеркивающие силуэт облегающие платья и платья с разнообразными вырезами.

Ранее в феврале стилистка-имиджмейкер Мария Лукоянова также назвала россиянам устаревшие модели джинсов. Специалистка рассказала, что актуальность утратили варианты с большими разрезами на штанинах и скинни с низкой посадкой.