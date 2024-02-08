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19:45, 8 февраля 2024Ценности

Стилист назвала россиянам устаревшие модели джинсов

Фото: Maude Frédérique Lavoie / Unsplash

Практикующий стилист-имиджмейкер Мария Лукоянова назвала россиянам устаревшие модели джинсов. Соответствующий материал появился на сайте издания Marie Claire.

Специалист рассказала, что актуальность утратили варианты с большими разрезами на штанинах и узкие скинни с низкой посадкой. Во втором случае она порекомендовала присмотреться к моделям с высокой посадкой и чуть свободного фасона в области щиколотки, которые можно носить с футболками, рубашками, жакетами и блузами с объемными рукавами.

Кроме того, не в тренде оказались выбеленные спереди джинсы, а также с обилием декоративных элементов, в частности, бусинами, вышивкой и стразами. По ее мнению, в настоящем сезоне лучше их заменить на однотонные модели, оформленные подворотами, горизонтальными полосами в области коленей или двойным поясом.

В заключение собеседница издания упомянула джинсы с излишним объемом в области бедер, поскольку они делают данную часть тела визуально шире. Альтернативой могут послужить варианты с расклешенными штанинами и высокой посадкой. Такие фасоны подчеркивают талию, вытягивают силуэт и ноги.

Ранее стилист Анастасия Хохлова перечислила россиянкам самые модные сочетания с джинсами. В первую очередь в список стильных образов специалистка внесла минималистичные прямые модели джинсов с кружевной блузкой или свободным свитшотом.

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      Мария Винар
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