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15:20, 29 декабря 2023Ценности

Стилистка перечислила россиянкам самые модные сочетания с джинсами

Стилист Хохлова посоветовала сочетать прямые джинсы с кружевной блузкой

Фото: Jason Leung / Unsplash

Стилистка Анастасия Хохлова перечислила россиянкам самые модные сочетания с джинсами. Соответствующий материал публикует Woman's Day.

В первую очередь в список стильных образов специалистка внесла минималистичные прямые модели джинсов с кружевной блузкой или свободным свитшотом. Помимо этого, широкие брюки эксперт посоветовала комбинировать с укороченным верхом, пиджаком актуального кроя и элегантными каблуками.

Кроме того, актуальные джинсы клеш, по словам Хохловой, будут удачно смотреться с короткой футболкой и удлиненным кардиганом. При этом джинсы с заниженной талией лучше надеть с кроп-топами и боди, декорированными вырезами и кружевами, уточнила стилистка.

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В заключение собеседница издания подчеркнула, что популярные джинсы карго можно носить с укороченными толстовками и яркими кроссовками для создания расслабленных образов. «Другой вариант аутфита — с кожанкой и топом, чтобы выглядеть более дерзко и ярко. В 2024 году карго может стать одеждой, которую можно носить почти в любых сочетаниях разных стилей», — заключила она.

В ноябре стилистка перечислила россиянкам самые модные джинсы на зиму. По словам эксперта, рваные брюки из денима в холодное время года носить некомфортно.

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      Екатерина Ештокина
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