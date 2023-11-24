Стилистка перечислила россиянкам самые модные джинсы на зиму

Стилистка Надя Иванова: джинсы клеш с низкой посадкой будут в моде зимой

Стилистка Надя Иванова перечислила россиянкам самые модные джинсы на зиму. Соответствующий комментарий публикует Teleprogramma.pro.

По словам эксперта, рваные брюки из денима в холодное время года носить дискомфортно. «Назову топ-5 силуэтов джинсов, которые будут в моде в этом сезоне. Первый, который хочется выделить, это полуприлегающие к ногам штаны силуэта straight fit. Благодаря бренду Celine они снова вошли в моду. Посадка может быть как средняя, так и высокая», — уточнила специалистка.

Помимо этого, в список также вошли джинсы клеш. «Они могут быть расклешенными от колена или от бедра. Их можно застилизовать в стиле 70-х или в стиле бохо. Также в тренде всеми нами любимый стиль нулевых — джинсы клеш с низкой посадкой. К слову, низкая посадка сейчас снова возвращается в моде», — продолжила Иванова.

Среди прочего, собеседница издания также отметила актуальность моделей карго с массивными карманами. «Они пришли к нам этой весной и также плавно перешли в осенне-зимний период. Чем больше карманов, тем лучше. Посадка может быть как средняя, так и заниженная», — подчеркнула стилистка.

Вдобавок женщина заявила, что популярными в текущем сезоне являются широкие от бедра со средней или высокой посадкой джинсы-трубы. В заключение Иванова назвала свободные, мешковатые и с низкой посадкой бойфренды. «Сейчас нулевые, как стиль, снова в моде. И силуэт этих джинсов вернулся к нам», — подытожила она.

Ранее в ноябре стилистки перечислили самые необходимые вещи на зиму. В первую очередь специалистки посоветовали обратить внимание на джинсы прямого кроя, кашемировые или шерстяные свитеры.

