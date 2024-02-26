Российская авиация поразила скопление живой силы ВСУ в районе Купянска

МО: Су-34 уничтожил бомбами с УМПК скопление сил ВСУ на купянском направлении

Российский истребитель-бомбардировщик Су-34 уничтожил «умными» бомбами скопление живой силы и техники Вооруженных сил Украины (ВСУ) на купянском направлении. Об этом рассказали в Минобороны РФ, передает РИА Новости.

В ведомстве уточнили, что речь идет об авиационных бомбах с универсальным модулем планирования и коррекции (УМПК), которые позволяют наносить точные удары без входа в зону поражения противовоздушной обороны (ПВО) противника. Сообщается, что Су-34 достиг все поставленные цели и вернулся на аэродром вылета.

Ранее Минобороны сообщило об улучшении положения российских сил на купянском направлении. Так, за неделю подразделения Западной группировки войск отразили 25 контратак противника в районах населенных пунктов Синьковка Харьковской области и Терны Донецкой народной республики (ДНР).