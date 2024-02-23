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18:46, 23 февраля 2024Россия

В Минобороны заявили об улучшении положения ВС РФ на купянском направлении

Минобороны: ВС РФ за неделю улучшили свои позиции на купянском направлении
СюжетМинобороны:

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Вооруженные силы России (ВС РФ) за неделю улучшили свое положение на купянском направлении. Об этом журналистам сообщили в Министерстве обороны России.

По данным ведомства, за неделю подразделения Западной группировки войск отразили 25 контратак противника в районах населенных пунктов Синьковка Харьковской области и Терны Донецкой народной республики (ДНР).

Также сообщается, что в районах Чугуновки, Петропавловки, Кисловки в Харьковской области, Ямполовки, Торского в ДНР, Стельмаховки и Червоной Дибровы в Луганской народной республике (ЛНР) российские военные поразили живую силу и технику пяти украинских бригад.

В Минобороны отмечают, что только на донецком направлении ВСУ за неделю потеряли более 2560 военнослужащих. На купянском направлении потери составили свыше 390 военнослужащих, а также четыре танка, 13 боевых бронированных машин, 21 автомобиль и 25 орудий полевой артиллерии.

22 февраля стало известно о взятии под контроль российской армии населенного пункта Победа на донецком направлении.

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      Алевтина Запольская
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