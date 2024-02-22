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13:34, 22 февраля 2024Россия

Минобороны заявило о взятии под контроль донецкого села Победа

Минобороны заявило, что российские войска взяли под контроль село Победа

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Подразделения Южной группировки российских войск взяли под контроль село Победа на донецком направлении специальной военной операции (СВО). Об этом заявил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

По его словам, Российская армия также улучшила положение по переднему краю направления и нанесла поражение подразделениям 92-й штурмовой, 79-й десантно-штурмовой и 46-й аэромобильной бригад Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе Новомихайловки и Красногоровки Донецкой народной республики (ДНР).

Конашенков добавил, что за сутки украинские войска потеряли на донецком направлении свыше 410 военнослужащих, один танк, три боевые бронемашины, пять автомобилей, артиллерийские установки Krab, «Богдана» и «Гвоздика», а также гаубицу Д-20.

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      Сергей Истомин
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