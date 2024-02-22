Минобороны заявило о взятии под контроль донецкого села Победа

Минобороны заявило, что российские войска взяли под контроль село Победа

Подразделения Южной группировки российских войск взяли под контроль село Победа на донецком направлении специальной военной операции (СВО). Об этом заявил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

По его словам, Российская армия также улучшила положение по переднему краю направления и нанесла поражение подразделениям 92-й штурмовой, 79-й десантно-штурмовой и 46-й аэромобильной бригад Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе Новомихайловки и Красногоровки Донецкой народной республики (ДНР).

Конашенков добавил, что за сутки украинские войска потеряли на донецком направлении свыше 410 военнослужащих, один танк, три боевые бронемашины, пять автомобилей, артиллерийские установки Krab, «Богдана» и «Гвоздика», а также гаубицу Д-20.