В Совфеде оценили предложение ректора РАНХиГС внедрить в России меритократию

Сенатор Ковитиди: принципы меритократии уже есть в кадровой политике России

Принципы меритократии, что переводится как «власть достойных», уже присутствуют в кадровой политике России. Такое мнение выразила сенатор Совфеда от Крыма Ольга Ковитиди, пишет Telegram-канал «Абзац».

К внедрению принципов меритократии ранее призвал ректор РАНХиГС Алексей Комиссаров. По мнению Ковитиди, к мнению людей, профессионально занимающихся вопросами государственного управления, необходимо прислушиваться, а подобные инициативы изучать и анализировать.

«Критерии, которые указал ректор РАНХиГС, при формировании кадрового корпуса уже используются в России, но нужно понять, в какой степени», — отметила сенатор.

На суперфинале конкурса «Лидеры России» Комиссаров заявил, что в России нужно внедрить принципы меритократии, которая, по его мнению, имеет преимущество над демократией, но в целом ей не противоречит. «Это принцип, по которому люди продвигаются на позиции по показателям талантов, компетенций, знаний, а не, например, по рождению или каким-то другим показателям. Мне кажется, это очень важный принцип», — подчеркнул ректор.