Ректор РАНХиГС предложил внедрить в России меритократию

Ректор РАНХиГС Комиссаров предложил внедрить в России меритократию

В России нужно внедрить меритократию, которая имеет преимущества перед демократией, хотя в целом ей не противоречит, считает ректор РАНХиГС Алексей Комиссаров. Своим мнением он поделился на суперфинале конкурса «Лидеры России», пишет «Коммерсантъ».

«Меритократия переводится как "власть достойных", и это принцип, по которому люди продвигаются на позиции по показателям талантов, компетенций, знаний, а не, например, по рождению или каким-то другим показателям. Мне кажется, это очень важный принцип», — подчеркнул Комиссаров.

При этом, по его словам, у такого принципа управления государством есть и критики, которые указывают на трудность оценки талантов людей. Также критики есть и у демократии — они говорят об ограничениях, связанных с ней. Это можно увидеть в западных странах, где «популисты и не самые достойные люди» приходят к власти, объяснил ректор академии.

По его мнению, главным принципом в управлении государством должна стать открытость и приверженность демократическим процедурам. Однако также важно оценивать возможности продвижения и по профессиональным качествам, подчеркнул он.

Ранее президент Владимир Путин заявил, что Россия — не та страна, которой можно пытаться навязывать «свою демократию из-за бугра». Путин назвал тех, кто «пытается пересесть на какие-то чуждые нам традиции» предателями и заявил, что они никогда не смогут достичь своих целей.