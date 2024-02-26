Россияне стали дольше продавать «вторичку»

«Этажи»: продажи «вторички» в России затянулись в 1,5 раза

Продажи вторичного жилья в России по итогам 2023 года в среднем затянулись в 1,5 раза. Сроки продажи готовых квартир в стране оценили эксперты федеральной компании «Этажи», их данные приводит телеканал РЕН ТВ.

По подсчетам риелторов, россияне стали продавать «вторичку» в среднем за 138 дней. Прежде у соотечественников на это уходило около 92 дней. По мнению специалистов, сроки реализации выросли из-за снижения доступности ипотечного кредитования. На фоне этого число желающих приобрести готовое жилье сократилось на 15-20 процентов. Оставшиеся же покупатели стали тратить больше времени на поиски объекта в надежде сэкономить и отыскать самый выгодный вариант.

К июлю, по прогнозам компании, продажи старого фонда могут замедлиться еще на 15-20 процентов. Ради ускорения сделки, как отмечается, продавцы станут охотнее торговаться и пойдут на собственные варианты взаиморасчетов. На увеличение сроков может повлиять в том числе и рост объема предложения на рынке.

Застройщики могут отреагировать на ситуацию расширением trade-in программы по выкупу жилья. Вдобавок может вырасти и число программ рассрочки. Такая оплата покупок на вторичном рынке становится все популярнее — как беспроцентные, так и со ставкой от девелопера, поясняют эксперты.

Исторический максимум сроки продаж жилья в России был достигнут в марте прошлого года. Тогда, как фиксировали аналитики, избавиться от квартиры у россиян получалось в среднем за 7,5 месяца. При этом на продажу готовой квартиры уходило на месяц больше, чем на сделку с новостроем. Быстрее всего на сделку выходили владельцы малогабаритного жилья. Реализовать трехкомнатную квартиру чаще всего удавалось за год.