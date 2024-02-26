Среда обитания
ВсеГородДомКрайКлимат и экологияТранспорт
08:41, 26 февраля 2024Среда обитания

Россияне стали дольше продавать «вторичку»

«Этажи»: продажи «вторички» в России затянулись в 1,5 раза

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

Продажи вторичного жилья в России по итогам 2023 года в среднем затянулись в 1,5 раза. Сроки продажи готовых квартир в стране оценили эксперты федеральной компании «Этажи», их данные приводит телеканал РЕН ТВ.

По подсчетам риелторов, россияне стали продавать «вторичку» в среднем за 138 дней. Прежде у соотечественников на это уходило около 92 дней. По мнению специалистов, сроки реализации выросли из-за снижения доступности ипотечного кредитования. На фоне этого число желающих приобрести готовое жилье сократилось на 15-20 процентов. Оставшиеся же покупатели стали тратить больше времени на поиски объекта в надежде сэкономить и отыскать самый выгодный вариант.

Материалы по теме:
«Дорожать уже точно не будут, это потолок» Когда ждать обвала цен на квартиры в России?
«Дорожать уже точно не будут, это потолок»Когда ждать обвала цен на квартиры в России?
22 октября 2021
В России выросли ставки по ипотеке. Что будет с рынком жилья и кто еще может взять льготную ипотеку?
В России выросли ставки по ипотеке.Что будет с рынком жилья и кто еще может взять льготную ипотеку?
3 апреля 2022

К июлю, по прогнозам компании, продажи старого фонда могут замедлиться еще на 15-20 процентов. Ради ускорения сделки, как отмечается, продавцы станут охотнее торговаться и пойдут на собственные варианты взаиморасчетов. На увеличение сроков может повлиять в том числе и рост объема предложения на рынке.

Застройщики могут отреагировать на ситуацию расширением trade-in программы по выкупу жилья. Вдобавок может вырасти и число программ рассрочки. Такая оплата покупок на вторичном рынке становится все популярнее — как беспроцентные, так и со ставкой от девелопера, поясняют эксперты.

Исторический максимум сроки продаж жилья в России был достигнут в марте прошлого года. Тогда, как фиксировали аналитики, избавиться от квартиры у россиян получалось в среднем за 7,5 месяца. При этом на продажу готовой квартиры уходило на месяц больше, чем на сделку с новостроем. Быстрее всего на сделку выходили владельцы малогабаритного жилья. Реализовать трехкомнатную квартиру чаще всего удавалось за год.

Что думаешь? Оцени!
      Виктория Клабукова
      Обсудить
      Последние новости

      В Испании сообщили о новых деталях по делу перебежчика Кузьминова. В его районе убили еще одного гражданина России

      В России пропавшую школьницу нашли за две с половиной тысячи километров от дома

      Российский военный получил срок за самоволку и хищение денег у сослуживца

      Россияне резко увеличили траты на заказ продуктов

      Россияне стали дольше продавать «вторичку»

      Байден созвал лидеров Конгресса США для обсуждения Украины

      Во Франции захотели скрыть впечатление о развале на Украине

      Россиянкам перечислили действенные способы повысить либидо

      Рогов заявил о существенном занижении Зеленским потерь ВСУ и привел свои цифры

      Отец Кузьминова рассказал о большей жалости к сослуживцам перебежчика

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше