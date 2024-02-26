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13:27, 26 февраля 2024Наука и техника

Телескоп Уэбба зафиксировал уничтожение океанов воды

Nature Astronomy: зафиксированы испарение и образование воды в туманности Ориона

Изображение: NASA, ESA, CSA, PDRs4All ERS Team; Salome Fuenmayor image / phys.org

Международная группа астрофизиков обнаружила уничтожение и повторное образование воды в объемах, сравнимых с земными океанами, в центре туманности Ориона. Об открытии рассказывается в статье, опубликованной в журнале Nature Astronomy.

Наблюдения были проведены с помощью космического телескопа имени Джеймса Уэбба в ходе научной программы PDRs4All. Целью изучения стал планетообразующий диск d203-506, расположенный в туманности Ориона, который находится под воздействием интенсивного ультрафиолетового излучения.

УФ-излучение разрушает молекулы воды и образуются молекулы гидроксила (OH), чье присутствие было зафиксировано по эмиссионным линиям в спектре диска d203-506. По оценкам, за месяц в системе испаряется и повторно образуется эквивалент Мирового океана Земли.

Было также показано, что гидроксил, являющийся ключевым промежуточным продуктом в химических реакциях образования воды, образуется из атомарного кислорода. По мнению авторов, через подобный цикл могла пройти некоторая часть земной воды в протопланетном диске Солнечной системы, что объясняет более низкую долю дейтерия в океанах Земли по сравнению с той, что обнаружена вокруг протозвезд.

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      Александр Еникеев
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