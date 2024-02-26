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11:48, 26 февраля 2024Из жизни

Жених тайно решил сделать красивую улыбку и не дожил до свадьбы

Житель Индии решил улучшить улыбку перед свадьбой и умер во время операции

Фото: Rolf Vennenbernd / Globallookpress.com

Мужчина из Индии решил тайно сделать операцию ради красивой улыбки перед свадьбой, но не пережил процедуру. Об этом сообщает WION News.

Житель города Хайдарабад Лаксми Нарайяна Винджам страдал от проблем с деснами и захотел привести в порядок улыбку за несколько дней перед свадьбой. Он прибыл в клинику на запланированную операцию 16 февраля. Стоматологи-хирурги должны были провести Винджаму гингивопластику — операцию по восстановлению объема десен вокруг родных зубов или коронок, чтобы улучшить внешний вид жениха в преддверии важного события.

Однако во время процедуры, которая должна была пройти относительно легко, мужчина стал терять сознание. Это произошло примерно через два часа после начала хирургического вмешательства. Медики заметили падение жизненных показателей и начали реанимационные мероприятия. Спасти пациента не удалось. Винджам не дожил до приезда родных, которым позвонили почти сразу.

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Отец мужчины рассказал журналистам, что даже не знал об операции сына, так как тот никого не предупредил о своих планах. По мнению родственника пациента, врачи ввели сыну слишком большую дозу анестезии.

В настоящий момент ведется расследование, чтобы выяснить обстоятельства, предшествующие трагическому исходу.

Ранее сообщалось, что жительница США подала в суд на стоматолога после того, как он попытался вылечить все ее больные зубы за один визит. Дантист решил не растягивать лечение и за пять часов поставил пациентке восемь коронок, очистил четыре зубных канала и поставил 20 пломб без ее ведома.

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      Антонина Черташ
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