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19:48, 28 февраля 2024Ценности

50-летняя Кейт Мосс снялась без штанов и с голой грудью для глянца

Фото: Cinzia Camela / Globallookpress.com

Британская супермодель Кейт Мосс снялась в откровенном образе для французской версии журнала Harper’s Bazaar. Соответствующая публикация появилась в Instagram-аккаунте (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена) глянцевого издания.

На размещенном фото 50-летняя манекенщица предстала перед камерой в расслабленной позе на черном кожаном кресле. Для съемки она надела красные туфли с металлическими шипами и черные капроновые колготки, сквозь ткань которых были видны трусы. При этом знаменитость отказалась от бюстгальтера, прикрыв голую грудь шубой с анималистичным принтом.

Поклонники, в свою очередь, оценили фотосессию в комментариях под постом. «Безумно и красиво», «Очень элегантно», «Божественная красота поражает», «Красота Кейт вечна», «Обязательно куплю этот номер!» — писали они.

В январе сообщалось, что Кейт Мосс снялась в образе актрисы Мэрилин Монро из фильма «Джентльмены предпочитают блондинок», и ее раскритиковали в сети. Тогда модель приняла участие в съемках рекламы косметического бренда Charlotte Tilbury. На размещенных кадрах она предстала в ярко-розовом облегающем мини-платье без бретелей, оперных перчатках и с массивным колье на шее и серьгами-подвесками.

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      Карина Черных
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