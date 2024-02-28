ЕС зарегистрировал рекордное за семь лет число заявлений на получение убежища

Агентство ЕС по вопросам убежища получило рекордное за семь лет число заявлений

Агентство Европейского союза (ЕС) по вопросам убежища (EUAA) в 2023 году получило рекордное за семь лет число заявлений на получение убежища — около 1,1 миллиона. Об этом сообщает ТАСС.

Отмечается, что этот показатель на 18 процентов больше, чем в 2022 году. Согласно данным агентства европейского объединения, больше всего прошений было подано сирийцами и афганцами.

Больше всего заявок было зарегистрировано в Германии (334 тысячи), Франции (167 тысяч), Испании (162 тысячи) и Италии (136 тысяч).

Ранее стало известно, что беженцы, проживающие на территории района Зале-Орла в федеральной земле Тюрингия на востоке Германии, впервые будут обязаны работать. Сообщается, что Закон о предоставлении убежища, принятый в Германии в 1992 году, предполагает трудоустройство беженцев, однако Зале-Орла стал первым районом страны, который реализовал это положение.