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11:51, 28 февраля 2024Силовые структуры

ФСБ задержала агента ВСУ за сбор данных о подразделениях Росгвардии в зоне СВО

В Крыму ФСБ задержала агента ВСУ за сбор данных о подразделениях Росгвардии
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: Александр Казаков / Коммерсантъ

В Симферополе сотрудники ФСБ задержали гражданина Украины, собирающего данные о подразделениях Росгвардии в зоне СВО. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ведомство.

По данным силовиков, куратор из Главного управления разведки Министерства обороны Украины дал мужчине задание собрать сведения о местах дислокации и маршрутах перемещения подразделений Росгвардии, чтобы потом по ним нанести ракетно-артиллерийские удары. Задержанный передавал информацию куратору через мессенджеры.

В отношении него возбуждено уголовное дело по статье 276 («Шпионаж») УК РФ. Киевский районный суд Симферополя взял фигуранта под стражу. Ему грозит до 20 лет заключения.

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