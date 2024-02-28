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20:06, 28 февраля 2024Среда обитания

Лимит выдачи льготной ипотеки на новостройки оказался исчерпан на 90 процентов

ДОМ.РФ: лимит выдачи льготной ипотеки на новостройки исчерпан на 90 процентов

Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ

Лимит выдачи льготной ипотеки на жилье на первичном рынке оказался исчерпан на 90 процентов. Об этом со ссылкой на данные ДОМ.РФ сообщает агентство ТАСС.

По информации госкомпании, совокупный лимит выдачи ипотеки по льготной программе на новостройки в стране на данный момент выбран на 91 процент, а размер оставшейся квоты составляет более 544,6 миллиарда рублей. При этом некоторые банки уже перевыполнили план выдачи кредитов по данному направлению.

«Сейчас сохраняются действующие условия программы, в том числе в отношении выделенного лимита — чуть более 6 триллионов рублей, а выдано банками кредитов уже на 5,5 триллиона рублей. Кредиторы активно выбирают установленные им лимиты. Мы видим, что ряд кредиторов перевыполнили заявленный план по выдаче кредитов и стремятся к полному исчерпанию лимитов. Ряд кредиторов движутся по графику, и выделенного лимита им хватит в том числе до конца действия программы», — поделился информацией собеседник агентства.

Из крупнейших по выдаче ипотеки банков сильнее всего лимит по льготной программе исчерпан у «Открытия» — на 99,1 процента. По IT-ипотеке с учетом перераспределенных 14 февраля лимитов финансовые организации выбрали квоту на 89,4 процента. Больше всего по этой программе план перевыполнил банк ДОМ.РФ с показателем почти 118 процентов. Что касается семейной ипотеки, то по ней лимиты на настоящий момент исчерпаны на 88,5 процента, причем сильнее всего у банка ДОМ.РФ — 103,4 процента.

Ранее в этот же день глава Сбербанка Герман Греф заявил, что комиссия застройщиков по льготной ипотеке является временной мерой.

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      Полина Кислицына
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