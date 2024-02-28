Греф назвал временной комиссию для застройщиков по льготной ипотеке

Греф назвал временной мерой комиссию для застройщиков по льготной ипотеке

Глава Сбербанка Герман Греф назвал временной мерой комиссии для застройщиков по льготным ипотечным кредитам. Об этом он заявил журналистам во время видеоконференции, его слова приводит агентство ТАСС.

«Это временная мера. Будем балансировать вместе с нашими клиентами, застройщиками», — сообщил Греф. Он добавил, что строители должны внести свой вклад для смягчения сложившейся ситуации.

Греф также рассказал, что Сбербанк вынужден балансировать, чтобы обеспечить определенный объем ипотечного портфеля и выживаемость девелоперских компаний. Он подчеркнул, что из-за того, что ипотека стала убыточной, банки лишились стимула заниматься таким кредитованием. «Кто-то придумал, что банки зарабатывают пять процентов маржи на ипотеку, но настолько непрофессионально были сделаны выводы, что даже стыдно было слушать. Если бы банки зарабатывали такие деньги, у нас бы сейчас была битва за то, чтобы выдать кредиты. Когда все банки остановили кредитование и несколько банков только по политическим мотивам продолжали это делать в минимальных объемах, надо, наверное, было посмотреть, что на рынке происходит», — заключил Греф.

В конце декабря 2023 года вступило в силу постановление кабмина, предполагающее снижение размера субсидии банкам по льготным программам ипотеки. Вскоре после этого ряд финансовых организаций ввел комиссии для застройщиков, которые представляют собой денежное возмещение банку за выдачу льготного займа покупателю жилья. Подобные меры обеспокоили властей.