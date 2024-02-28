Подсчитана чистая прибыль Сбера за 2023 год

Чистая прибыль Сбербанка за 2023 год выросла до 1,5 триллиона рублей

По итогам 2023 года чистая прибыль Сбербанка выросла более чем в пять раз, превысив рекордные для компании 1,5 триллиона рублей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на отчетность банка.

Утверждается, что в четвертом квартале банк заработал 359,7 миллиарда рублей, а за весь 2023 год — 1 508,6 миллиарда рублей. Увеличилась чистая прибыль компании в пять раз в годовом выражении.

В отчетности также говорится, что чистые процентные доходы за год выросли на 36,8 процента, до 2 564,6 миллиарда рублей. При этом комиссионные доходы составили 763,9 миллиарда рублей.

Указано, что для Сбера это рекордная за всю историю чистая прибыль. Рентабельность капитала уже смогли обеспечить на уровне 25,3 процента. Число активных клиентов достигло 108,5 миллиона среди физических лиц и еще 3,2 миллиона — среди юридических.

«За прошедший год мы выдали 28,7 триллиона рублей кредитов, а наш кредитный портфель вырос на 27 процентов, до 39,4 триллиона рублей, при сохранении высокого качества портфеля. Объем привлеченных средств частных клиентов достиг 22,9 триллиона рублей», — сказано в комментарии главы Сбера Германа Грефа в материалах отчетности.

Последние несколько дней акции Сбера продолжали расти и почти достигли отметки в 300 рублей. Драйвером роста были названы финансовые итоги за 2023 год по международным стандартам отчетности (МСФО).