В птичьем помете нашли спасение для экологии

Mongabay: птичий помет поможет спасти кораллы от гибели

Решение проблемы массовой гибели кораллов может крыться в помете птиц. О пользе птичьих экскрементов для экологии пишет издание Mongabay.

На тропических островах массово гнездятся сажистые и малые глупые крачки, красноногие олуши и клинохвостые буревестники. Исследования показали, что азот и фосфор, содержащиеся в их испражнениях, возвращают кораллам цвет, который те утрачивают из-за повышения температуры воды. Восстановление рифов благодаря тому, что экологи называют «белым золотом», ускорилось до четырех лет. На тех островах, где популяциям птиц не угрожали крысы, полипы разрастались вдвое активнее.

Решение проблемы массовой гибели кораллов может крыться в помете птиц. О пользе птичьих экскрементов для экологии пишет издание Mongabay.

На тропических островах массово гнездятся сажистые и малые глупые крачки, красноногие олуши и клинохвостые буревестники. Исследования показали, что азот и фосфор, содержащиеся в их испражнениях, возвращают кораллам цвет, который те утрачивают из-за повышения температуры воды. Восстановление рифов благодаря тому, что экологи называют «белым золотом», ускорилось до четырех лет. На тех островах, где популяциям птиц не угрожали крысы, полипы разрастались вдвое активнее.

Инвазивные вредители давно угрожают экосистеме тропических островов. На Маврикий крыс завезли европейские мореплаватели в конце XVIII века. Обнаружив опосредованное влияние крыс на здоровье рифов, ученые надеются привлечь к экологическому бедствию силы правительства. Они предлагают выработать программы по борьбе с инвазивными грызунами. Увеличат численность птиц и меры по защите растений, а также сокращение вредных выбросов.

Согласно докладу Организации Объединенных Наций (ООН) 2020 года, отказ от снижения выбросов углерода приведет к вымиранию кораллов во всем мире к концу XXI века. Такие последствия влечет за собой глобальное потепление — повышение температуры мирового океана приводит к обесцвечиванию полипов. Экологи бьют тревогу: цвет потеряли уже 98 процентов Большого Барьерного рифа. Не прошло и десяти лет, как от обесцвечивания исчезло около 14 процентов кораллов на Земле.