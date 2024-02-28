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17:31, 28 февраля 2024Мир

Премьер Италии призналась в несбывшейся мечте стать певицей или волейболистской

La Repubblica: премьер Италии Мелони призналась в тайном желании стать певицей
Джорджа Мелони

Джорджа Мелони. Фото: Guglielmo Mangiapane / Reuters

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони призналась в несбывшейся тайной мечте стать певицей или волейболистской, а также встретиться с поп-звездой Майклом Джексоном. Слова политика на открытом ужине для корреспондентов иностранной прессы приводит газета La Repubblica.

«Я хотела быть певицей, но у меня нет слуха, я хотела играть за сборную по волейболу, но я карлик, я хотела познакомиться с Майклом Джексоном, но он умер слишком рано», — поделилась Мелони, добавив, что никогда не желала стать итальянским премьером.

Ранее стало известно, что Мелони потребовала 100 тысяч евро компенсации с авторов порноролика якобы с ее участием, изготовленного с помощью технологии deepfake. Премьер заявила о своем желании направить сумму в фонд Министерства внутренних дел Италии по защите женщин, ставших жертвами насилия.

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      Глеб Бажуткин
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