Россиянин ударил ножом мужчину на открытии мемориальной доски летчику-герою

В Москве мужчина ударил ножом человека на открытии мемориальной доски летчику

В Москве мужчина ударил ножом организатора открытия мемориальной доски герою Советского Союза, летчику-штурмовику Генриху Гофману во время мероприятия, сообщает Telegram-канал «112».

По данным источника, в момент нападения потерпевший наблюдал за открытием мемориальной доски около проезжей части, рядом с ним находился наряд полиции. Неожиданно к мужчине подбежал неизвестный и, выкрикивая угрозы, ударил его ножом в лицо.

Полицейские повалили злоумышленника на землю, однако тот попытался нанести ножевые удары и им. После задержания мужчина продолжал угрожать людям, которых поблизости не было. Ранее он не попадал в поле зрения полиции и не стоял на учетах. Возбуждено уголовное дело. Потерпевшего доставили в больницу, нож проткнул ему щеку.

Как «Ленте.ру» сообщили в прокуратуре столицы, инцидент произошел 27 февраля. Напавший действовал из хулиганских побуждений и ранее не был знаком с потерпевшим. В ближайшее время мужчине изберут меру пресечения, также ему будет проведена психолого-психиатрическая экспертиза.

Ранее сообщалось, что в Мурманской области суд приговорил к десяти годам заключения 57-летнего мужчину, расправившегося с сожительницей в ходе ссоры.