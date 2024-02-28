Россиянин ударил ножом сожительницу и получил срок

Под Мурманском зарезавшего сожительницу в ходе ссоры мужчину осудили на 10 лет

В Мурманской области суд приговорил к десяти годам заключения 57-летнего мужчину, расправившегося с сожительницей в ходе ссоры. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России.

По данным ведомства, в сентябре 2023 года пьяный осужденный в городе Полярные Зори поругался с подругой. Он ударил ее ножом в грудь и голову. Женщина не выжила. Россиянин будет отбывать полученный срок в колонии строгого режима.

Ранее стало известно, что в Забайкальском крае суд приговорил к 13 годам и 3 месяцам лишения свободы 40-летнего мужчину, расправившегося с 32-летней знакомой.