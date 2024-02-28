Солдат-доброволец ВС России: спецназ НАТО присутствует на Украине уже давно

Бойцы спецназа НАТО уже давно присутствует на Украине, некоторые служат в украинской армии летчиками и связистами. Об этом в беседе с агентством РИА Новости рассказал командир одного из добровольческих штурмовых подразделений Вооруженных сил (ВС) России, воюющих на артемовском направлении.

«Представителей сил специальных операций стран НАТО давно фиксируют на нашем Артемовском направлении. Это не секрет. Заградотряды, не дающие отступать украинцам, часто из них состоят. Мы с ними уже "познакомились" здесь. Особенно поляки себя проявили», — сообщил российский солдат.

Он добавил, что раньше Запад пытался представлять иностранцев добровольцами и наемниками, но теперь перестает скрывать их кадровую принадлежность. По словам бойца, спецназовцы НАТО обладают высокой подготовкой, но плохо справляются с продолжительным прессингом.

Раннее о присутствии западного спецназа на Украине сообщили в Великобритании. По информации журналистов Financial Times, власти стран НАТО пока что просто не готовы признать этого официально.