Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
14:19, 28 февраля 2024Бывший СССР

Российский солдат рассказал о давнем присутствии спецназа НАТО на Украине

Солдат-доброволец ВС России: спецназ НАТО присутствует на Украине уже давно

Фото: Inna Varenytsia / Reuters

Бойцы спецназа НАТО уже давно присутствует на Украине, некоторые служат в украинской армии летчиками и связистами. Об этом в беседе с агентством РИА Новости рассказал командир одного из добровольческих штурмовых подразделений Вооруженных сил (ВС) России, воюющих на артемовском направлении.

«Представителей сил специальных операций стран НАТО давно фиксируют на нашем Артемовском направлении. Это не секрет. Заградотряды, не дающие отступать украинцам, часто из них состоят. Мы с ними уже "познакомились" здесь. Особенно поляки себя проявили», — сообщил российский солдат.

Он добавил, что раньше Запад пытался представлять иностранцев добровольцами и наемниками, но теперь перестает скрывать их кадровую принадлежность. По словам бойца, спецназовцы НАТО обладают высокой подготовкой, но плохо справляются с продолжительным прессингом.

Раннее о присутствии западного спецназа на Украине сообщили в Великобритании. По информации журналистов Financial Times, власти стран НАТО пока что просто не готовы признать этого официально.

Что думаешь? Оцени!
      Глеб Палехов
      Обсудить
      Последние новости

      Китай ответил на слова Макрона об иностранных войсках на Украине. Что сказали в Пекине?

      Россиянин отсудил у клиники 3 миллиона за некачественную имплантацию зубов

      Захарова отреагировала на уничтожение Кишиневом связей с Россией

      Известную советскую телеведущую госпитализировали в Москве

      Директора уральского МУПа задержали за многомиллионную взятку

      Онколог предупредил об одной опасности большого живота

      Россиянин выпрыгнул из окна отдела полиции во время судебного заседания

      Раскрыты подробности о съемках сериала «Гарри Поттер»

      НАСА утвердило дату запуска Crew Dragon с россиянином

      Россиянам рассказали о запрете пластика

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше