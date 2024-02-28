Водитель запер россиянку в квартире и изнасиловал ее

В Красноярске водитель изнасиловал попутчицу

В Красноярске водитель запер попутчицу в квартире, а потом изнасиловал. Об этом сообщает Telegram-канал Kras Mash.

По данным ведомства, потерпевшая возвращалась из Богучан. Она искала машину на платформе для поездок. В итоге к ней приехал водитель на черном пикапе. В конце поездки он стал агрессивно себя вести, затащил пострадавшую в квартиру, а потом надругался над ней.

Теперь транспортная полиция проводит проверку по факту произошедшего.

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