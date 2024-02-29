29 февраля: какой праздник сегодня отмечают в России и мире
29 февраля — самый редкий день в году, но и на него приходятся свои необычные праздники и традиции. Например, только сегодня жительницы некоторых стран могут сделать предложение любимому мужчине, и он не имеет права отказаться. А на Руси в лишний день года опасались святого Касьяна — за его вредный нрав. «Лента.ру» рассказывает, какие торжества выпали на 29 февраля и кто родился в этот день.
Праздники в России
День Кащея-Чернобога
С древних времен наши предки считали 29 февраля, лишний день високосного года, Днем Кащея-Чернобога — божества из славянской мифологии. Сейчас многие знают о нем только из детских сказок, но наши предки считали Кащея богом холода, безумия, мора и разрушений, а также всего плохого и черного. Славяне приносили ему жертвы перед началом важных дел, например военных походов или войн.
Праздники в мире
Международный день редких заболеваний
Международный день редких (орфанных) заболеваний обычно отмечают в последний день февраля — в 2024 году он выпал на 29-е число.
Праздник учредили, чтобы напомнить здоровым людям о том, что рядом с ними могут быть те, кто страдает редкими недугами. В России этот день отмечают с 2008 года.
День холостяка
Это необычная ирландская традиция, согласно которой женщина может сделать мужчине предложение руки и сердца, а тот не имеет права отказаться — но только в високосный год и только 29 февраля. Обычай зародился еще в V веке: согласно легенде, святая Бригитта Ирландская заключила сделку со святым Патриком (главным покровителем Ирландии). Женщина пожаловалась на то, что мужчины не очень торопятся делать предложение и попросила этой привилегии для женщин — Патрик разрешил, но раз в четыре года.
Подобные традиции есть в Шотландии — там вообще в 1288 году право женщин делать предложение 29 февраля закрепили законодательно — и в Англии.
Какие еще праздники отмечают в мире 29 февраля
- Дeнь, гуляющий caм пο ceбe.
- Международный день подчиненных.
- День цифрового обучения.
- Международный день травм от повторяющихся нагрузок.
Какой церковный праздник сегодня
Касьянов день
29 февраля православная церковь вспоминает святого Кассиана Римлянина. Считалось, что он всю жизнь посвятил богу, но жил отшельником и прославился злобным характером и грозным видом, отпугивающим от него и так редких гостей.
По легенде, своим скверным характером Кассиан прогневал Господа, поэтому тот повелел отмечать его именины раз в четыре года.
Дeнь пaмяти cвящeннοмучeникa Πaмфилa Κecapийcкοгο
Святой мученик Памфил, живший в IV веке, был пресвитером в Кесарии. Он отслеживал измененные копии Нового Завета, сравнивал их и исправлял. Он вручную переписывал Новый Завет и раздавал рукописи тем, кто хотел обратиться к Богу — так ему удалось обратить в христианство множество людей.
Во времена гонений на христиан в Египте Памфила вместе с другими последователями Христа схватили и казнили. Тела мученика Памфила и 11 его учеников пролежали в течение четырех дней на солнце, но их не коснулись ни гниение, ни дикие звери.
Какие еще церковные праздники отмечают 29 февраля
- Cοбοp cвятыx Ηοвοcибиpcкοй митpοпοлии.
- Дeнь памяти святителя Μaкapия, митpοпοлитa Μοcкοвcкοгο и Κοлοмeнcкοгο.
Приметы на 29 февраля
- Считалось, что в этот день сны только вещие.
- Если с утра туманно, то это к хорошему урожаю.
- Если лес шумит весь день, ждать похолодания.
- Если день выдался теплым, весна придет поздно.
Кто родился 29 февраля
Джоаккино Россини
29 февраля 1792 года в итальянском городе Пезеро родился композитор-классик Джоаккино Россини. С детства он испытывал теплые чувства к музыке, поэтому родители отдали его учиться играть на скрипке, альте и клавесине.
За свою жизнь Россини создал 39 опер, а также ряд миниатюр, в том числе для фортепиано.
Герман Холлерит
Американский инженер и изобретатель, создатель электрической табулирующей системы — родился 29 февраля 1860 года.
В 1888 году Холлерит изобрел электронный табулятор — эта машина распознавала данные, зашифрованные в определенной последовательности отверстий на карточках (перфокартах), и переносила их на счетный механизм. В XIX веке это изобретение стало главным помощником при переписи населения США.
Инженер создал собственную компанию по производству таких машин, он назвал ее TMC. Она стала прообразом IBM — одной из самых крупных мировых компаний, создающих программное обеспечение.
Кто еще родился 29 февраля
- Федор Абрамов — советский писатель.
- Раиса Сметанина — олимпийская чемпионка, советская лыжница.
- Евгения Смольянинова — российская певица.