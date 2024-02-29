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00:13, 29 февраля 2024Россия

29 февраля: какой праздник сегодня отмечают в России и мире

Репродукция картины «Кащей Бессмертный» работы художника Виктора Михайловича Васнецова

Репродукция картины «Кащей Бессмертный» работы художника Виктора Михайловича Васнецова. Фото: Игнатович / РИА Новости

29 февраля — самый редкий день в году, но и на него приходятся свои необычные праздники и традиции. Например, только сегодня жительницы некоторых стран могут сделать предложение любимому мужчине, и он не имеет права отказаться. А на Руси в лишний день года опасались святого Касьяна — за его вредный нрав. «Лента.ру» рассказывает, какие торжества выпали на 29 февраля и кто родился в этот день.

Праздники в России

День Кащея-Чернобога

С древних времен наши предки считали 29 февраля, лишний день високосного года, Днем Кащея-Чернобога — божества из славянской мифологии. Сейчас многие знают о нем только из детских сказок, но наши предки считали Кащея богом холода, безумия, мора и разрушений, а также всего плохого и черного. Славяне приносили ему жертвы перед началом важных дел, например военных походов или войн.

Праздники в мире

Международный день редких заболеваний

Фото: Arnulf Hettrich / Globallookpress.com

Международный день редких (орфанных) заболеваний обычно отмечают в последний день февраля — в 2024 году он выпал на 29-е число.

Праздник учредили, чтобы напомнить здоровым людям о том, что рядом с ними могут быть те, кто страдает редкими недугами. В России этот день отмечают с 2008 года.

День холостяка

Это необычная ирландская традиция, согласно которой женщина может сделать мужчине предложение руки и сердца, а тот не имеет права отказаться — но только в високосный год и только 29 февраля. Обычай зародился еще в V веке: согласно легенде, святая Бригитта Ирландская заключила сделку со святым Патриком (главным покровителем Ирландии). Женщина пожаловалась на то, что мужчины не очень торопятся делать предложение и попросила этой привилегии для женщин — Патрик разрешил, но раз в четыре года.

Подобные традиции есть в Шотландии — там вообще в 1288 году право женщин делать предложение 29 февраля закрепили законодательно — и в Англии.

Какие еще праздники отмечают в мире 29 февраля

  • Дeнь, гуляющий caм пο ceбe.
  • Международный день подчиненных.
  • День цифрового обучения.
  • Международный день травм от повторяющихся нагрузок.

Какой церковный праздник сегодня

Фото: И. М. Львов / Wikimedia

Касьянов день

29 февраля православная церковь вспоминает святого Кассиана Римлянина. Считалось, что он всю жизнь посвятил богу, но жил отшельником и прославился злобным характером и грозным видом, отпугивающим от него и так редких гостей.

По легенде, своим скверным характером Кассиан прогневал Господа, поэтому тот повелел отмечать его именины раз в четыре года.

Дeнь пaмяти cвящeннοмучeникa Πaмфилa Κecapийcкοгο

Святой мученик Памфил, живший в IV веке, был пресвитером в Кесарии. Он отслеживал измененные копии Нового Завета, сравнивал их и исправлял. Он вручную переписывал Новый Завет и раздавал рукописи тем, кто хотел обратиться к Богу — так ему удалось обратить в христианство множество людей.

Во времена гонений на христиан в Египте Памфила вместе с другими последователями Христа схватили и казнили. Тела мученика Памфила и 11 его учеников пролежали в течение четырех дней на солнце, но их не коснулись ни гниение, ни дикие звери.

Какие еще церковные праздники отмечают 29 февраля

  • Cοбοp cвятыx Ηοвοcибиpcкοй митpοпοлии.
  • Дeнь памяти святителя Μaкapия, митpοпοлитa Μοcкοвcкοгο и Κοлοмeнcкοгο.

Приметы на 29 февраля

  • Считалось, что в этот день сны только вещие.
  • Если с утра туманно, то это к хорошему урожаю.
  • Если лес шумит весь день, ждать похолодания.
  • Если день выдался теплым, весна придет поздно.

Кто родился 29 февраля

Фото: Globallookpress.com

Джоаккино Россини

29 февраля 1792 года в итальянском городе Пезеро родился композитор-классик Джоаккино Россини. С детства он испытывал теплые чувства к музыке, поэтому родители отдали его учиться играть на скрипке, альте и клавесине.

За свою жизнь Россини создал 39 опер, а также ряд миниатюр, в том числе для фортепиано.

Герман Холлерит

Американский инженер и изобретатель, создатель электрической табулирующей системы — родился 29 февраля 1860 года.

В 1888 году Холлерит изобрел электронный табулятор — эта машина распознавала данные, зашифрованные в определенной последовательности отверстий на карточках (перфокартах), и переносила их на счетный механизм. В XIX веке это изобретение стало главным помощником при переписи населения США.

Инженер создал собственную компанию по производству таких машин, он назвал ее TMC. Она стала прообразом IBM — одной из самых крупных мировых компаний, создающих программное обеспечение.

Кто еще родился 29 февраля

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      Екатерина Керсипова
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