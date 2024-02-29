29 февраля — самый редкий день в году, но и на него приходятся свои необычные праздники и традиции. Например, только сегодня жительницы некоторых стран могут сделать предложение любимому мужчине, и он не имеет права отказаться. А на Руси в лишний день года опасались святого Касьяна — за его вредный нрав. «Лента.ру» рассказывает, какие торжества выпали на 29 февраля и кто родился в этот день.

Праздники в России

День Кащея-Чернобога

С древних времен наши предки считали 29 февраля, лишний день високосного года, Днем Кащея-Чернобога — божества из славянской мифологии. Сейчас многие знают о нем только из детских сказок, но наши предки считали Кащея богом холода, безумия, мора и разрушений, а также всего плохого и черного. Славяне приносили ему жертвы перед началом важных дел, например военных походов или войн.

Праздники в мире

Международный день редких заболеваний

Фото: Arnulf Hettrich / Globallookpress.com

Международный день редких (орфанных) заболеваний обычно отмечают в последний день февраля — в 2024 году он выпал на 29-е число.

Праздник учредили, чтобы напомнить здоровым людям о том, что рядом с ними могут быть те, кто страдает редкими недугами. В России этот день отмечают с 2008 года.

День холостяка

Это необычная ирландская традиция, согласно которой женщина может сделать мужчине предложение руки и сердца, а тот не имеет права отказаться — но только в високосный год и только 29 февраля. Обычай зародился еще в V веке: согласно легенде, святая Бригитта Ирландская заключила сделку со святым Патриком (главным покровителем Ирландии). Женщина пожаловалась на то, что мужчины не очень торопятся делать предложение и попросила этой привилегии для женщин — Патрик разрешил, но раз в четыре года.

Подобные традиции есть в Шотландии — там вообще в 1288 году право женщин делать предложение 29 февраля закрепили законодательно — и в Англии.

Какие еще праздники отмечают в мире 29 февраля

Дeнь, гуляющий caм пο ceбe.

Международный день подчиненных.

День цифрового обучения.

Международный день травм от повторяющихся нагрузок.

Какой церковный праздник сегодня

Фото: И. М. Львов / Wikimedia

Касьянов день

29 февраля православная церковь вспоминает святого Кассиана Римлянина. Считалось, что он всю жизнь посвятил богу, но жил отшельником и прославился злобным характером и грозным видом, отпугивающим от него и так редких гостей.

По легенде, своим скверным характером Кассиан прогневал Господа, поэтому тот повелел отмечать его именины раз в четыре года.

Дeнь пaмяти cвящeннοмучeникa Πaмфилa Κecapийcкοгο

Святой мученик Памфил, живший в IV веке, был пресвитером в Кесарии. Он отслеживал измененные копии Нового Завета, сравнивал их и исправлял. Он вручную переписывал Новый Завет и раздавал рукописи тем, кто хотел обратиться к Богу — так ему удалось обратить в христианство множество людей.

Во времена гонений на христиан в Египте Памфила вместе с другими последователями Христа схватили и казнили. Тела мученика Памфила и 11 его учеников пролежали в течение четырех дней на солнце, но их не коснулись ни гниение, ни дикие звери.

Какие еще церковные праздники отмечают 29 февраля

Cοбοp cвятыx Ηοвοcибиpcкοй митpοпοлии.

Дeнь памяти святителя Μaкapия, митpοпοлитa Μοcкοвcкοгο и Κοлοмeнcкοгο.

Приметы на 29 февраля

Считалось, что в этот день сны только вещие.

Если с утра туманно, то это к хорошему урожаю.

Если лес шумит весь день, ждать похолодания.

Если день выдался теплым, весна придет поздно.

Кто родился 29 февраля

Фото: Globallookpress.com

Джоаккино Россини

29 февраля 1792 года в итальянском городе Пезеро родился композитор-классик Джоаккино Россини. С детства он испытывал теплые чувства к музыке, поэтому родители отдали его учиться играть на скрипке, альте и клавесине.

За свою жизнь Россини создал 39 опер, а также ряд миниатюр, в том числе для фортепиано.

Герман Холлерит

Американский инженер и изобретатель, создатель электрической табулирующей системы — родился 29 февраля 1860 года.

В 1888 году Холлерит изобрел электронный табулятор — эта машина распознавала данные, зашифрованные в определенной последовательности отверстий на карточках (перфокартах), и переносила их на счетный механизм. В XIX веке это изобретение стало главным помощником при переписи населения США.

Инженер создал собственную компанию по производству таких машин, он назвал ее TMC. Она стала прообразом IBM — одной из самых крупных мировых компаний, создающих программное обеспечение.

Кто еще родился 29 февраля