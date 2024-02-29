Россиянам раскрыли два способа выгодно продлить выходные в марте

В «Авито Работа» порекомендовали россиянам не брать отпуск в марте

Отпуск в марте 2024 года может быть невыгодным с точки зрения размера зарплатных выплат, объяснила «Ленте.ру» руководитель направления по работе с ключевыми клиентами сервиса «Авито Работа» Анна Осьмак. Несмотря на то, что эксперт порекомендовала россиянам не брать полноценный отпуск в этом месяце, специалист раскрыла два альтернативных способа выгодно продлить выходные в первый месяц весны.

«Март 2024 года является не самым выгодным месяцем для отпуска с финансовой точки зрения. Если не учитывать различные переменные в виде больничных, повышений, переходов на новое место, то отпускные выплаты рассчитываются по формуле: среднедневной заработок х количество дней отпуска. Чем больше рабочих дней в месяце, тем выгоднее будет отпуск, а в марте их всего 20 (для сравнения, в июле и октябре -- 23)», — заявила эксперт.

Однако, если вопрос продления отдыха важнее, то можно оформить отпуск с 4 по 7 марта (4 дня фактического отпуска) или же с 11 по 15 марта (5 дней фактического отпуска). Так сотрудник будет отдыхать 7 или 8 дней соответственно

руководитель направления по работе с ключевыми клиентами сервиса «Авито Работа» Анна Осьмак

В качестве второго способа продлить отдых в марте Осьмак назвала отгулы. «Нужно знать о возможных "накоплениях" в виде дополнительных дней отдыха. Их сотрудники могут получить за сверхурочные и/или работу в праздники и выходные. Стоит запомнить, что сверхурочные имеют накопительное свойство, то есть за два часа переработок специалист должен получить не менее двух часов отдыха. В свою очередь, праздники и выходные компенсируются в одинарном размере отгула», — добавила она.

При этом собеседница «Ленты.ру» напомнила, что отгулы можно брать и по медицинским причинам: например, работник до 40 лет может раз в три года получить отгул для прохождения диспансеризации, а сотрудникам старше 40 такие отгулы положены ежегодно. Кроме того, по словам Осьмак, удобный дополнительный день отдыха могут получить доноры крови.

Ранее «Лента.ру» опубликовала производственный календарь на март 2024 года и календарь праздников, которые будут отмечаться в этом месяце.

