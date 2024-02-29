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20:27, 29 февраля 2024Интернет и СМИ

Боровшаяся с раком звезда TikTok ушла из жизни

Боровшаяся с раком певица и звезда TikTok Кэт Дженис ушла из жизни

Фото: @cat.janice

Звезда TikTok певица Кэт Дженис, боровшаяся с раком, не справилась с болезнью. О ее уходе из жизни семья сообщила в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

«Сегодня утром из дома своего детства в окружении любящей семьи Кэт мирно вошла в свет и любовь своего небесного создателя», — говорится в посте, опубликованном на странице певицы.

Семья артистки поблагодарила ее фанатов за любовь, которую она получила в последние месяцы жизни. «Кэт видела, как ее музыка достигла такого уровня, которого она никогда не ожидала, и покоится с миром, зная, что она продолжит обеспечивать своего сына через свою музыку. Это было бы невозможно без всех вас», — заключили родственники певицы.

В январе Кэт Дженис опубликовала в TikTok ролик, в котором рассказала о саркоме. «Моя последняя радость была бы, если вы сохраните песню Dance You Outta My Head в моей биографии и будете ее слушать, так как все доходы пойдут моему семилетнему сыну», — написала она. По состоянию на 29 февраля трек набрал 12,8 миллиона прослушиваний на Spotify и занял первое место в рейтинге TikTok Billboard Top 50.

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      Олег Давыдов
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