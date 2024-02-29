Москвичам рассказали о погоде в последний день зимы

Синоптик Леус: 29 февраля не побьет температурный максимум зимы в Москве

В Москве последний день зимы не побьет температурный рекорд сезона. О погоде 29 февраля рассказал жителям столицы ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус, передает ТАСС.

Метеоролог отметил, что этот день будет теплее двух предыдущих — воздух прогреется до плюс 2-4 градусов Цельсия. Однако температура не превысит максимум зимы — плюс 5 градусов.

Леус добавил, что 28 февраля температура воздуха в Москве достигала отметки в плюс 4,9 градуса Цельсия и стала самым высоким показателем с начала зимы. Однако это значение далеко от суточного рекорда 27 февраля 1989 года — тогда было зафиксировано плюс 8,4 градуса Цельсия.

Ранее синоптик Александр Шувалов спрогнозировал, что в конце текущей недели по температурам Москва приблизится к весенней. Потепление в столицы начнется с пятницы, 1 марта. По ночам температура повысится до нулевых значений, дневная окажется на уровне плюс один-три градуса, плюс два-четыре градуса. Образовавшиеся в столице сугробы при этом растают не раньше чем через месяц.

